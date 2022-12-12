Контракт Сергія Кривцова завершується влітку 2023 року, але Шахтар не має наміру його пролонговувати, повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

Представники Шахтаря провели переговори щодо Мудрика та інших гравців – є щонайменше 4 претенденти

Натомість "гірники" хочуть продовжити повертати українців з Європи та розглядають кандидатуру Максима Таловєрова, який виступає за Слован на правах оренди. Права на захисника належать Славії Прага.

Нагадаємо, що Таловєров виступає у складі молодіжної збірної України, за яку зіграв вже в 16 поєдинках. Раніше Максим перебував в академії Шахтаря, після чого були молодіжні команди Арсенала-Київ та донецького Олімпіка.

Мудрик на роздоріжжі, Арсенал – далеко не єдиний, несподіваний варіант у Ла Лізі