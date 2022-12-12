Шахтар не планує продовжувати контракт з ветераном та вже знайшов гравця збірної України на заміну
"Гірники" можуть провести серйозні перестановки в лінії оборони.
Контракт Сергія Кривцова завершується влітку 2023 року, але Шахтар не має наміру його пролонговувати, повідомляє журналіст Ендрю Тодос.
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Натомість "гірники" хочуть продовжити повертати українців з Європи та розглядають кандидатуру Максима Таловєрова, який виступає за Слован на правах оренди. Права на захисника належать Славії Прага.
Нагадаємо, що Таловєров виступає у складі молодіжної збірної України, за яку зіграв вже в 16 поєдинках. Раніше Максим перебував в академії Шахтаря, після чого були молодіжні команди Арсенала-Київ та донецького Олімпіка.
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