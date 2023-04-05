Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поставив підпис під новою угодою з донецьким клубом.

Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нової угоди з Георгієм Судаковим.

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Контракт з хавбеком розрахований до 30 червня 2028 року. Лише в лютому 2022-го Шахтар пролонгував співпрацю з 20-річним Георгієм, підписавши контракт до 31 грудня 2026 року.

Додамо, що Судаков зіграв 28 матчів за Шахтар, в яких встиг записати до свого активу 3 голи та 9 асистів. Transfermarkt оцінює Георгія в 9 млн євро.

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