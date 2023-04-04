Про перехід вже екс-захисника Шахтаря Аваї повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Оборонець Шахтаря достроково покинув Крузейро і поспішає розірвати контракт з "гірниками"

Сіпріано став повноправним гравцем бразильського клубу – Transfermarkt інформує, що Маркос покинув "гірників" на правах вільного агента. До цього він виступав за Крузейро на правах оренди, але сторони достроково розірвали угоду.

Нагадаємо, Сіпріано перебрався у Шахтар у липні 2018 року з Сан-Паулу за 1 млн євро. Виступав в оренді у швейцарському Сьйоні. В липні 2022-го вирушив в оренду у Крузейро, за який провів 10 матчів (2 асисти). Transfermarkt оцінює його в 1 млн євро.

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