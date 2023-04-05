Шахтер официально продлил контракт с Судаковым
5 апреля 18:42 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поставил подпись под новым соглашением с донецким клубом.
Шахтер на своем официальном сайте сообщил о подписании нового соглашения с Георгием Судаковым.
Защитник Шахтера официально завершил побег от "горняков"
Контракт с хавбеком рассчитан до 30 июня 2028 года. Лишь в феврале 2022-го Шахтер пролонгировал сотрудничество с 20-летним Георгием, подписав контракт до 31 декабря 2026 года.
Добавим, что Судаков сыграл 28 матчей за Шахтер, в которых успел записать в свой актив 3 гола и 9 ассистов. Transfermarkt оценивает Георгия в 9 млн евро.
Шахтер потерял очки с Черноморцем: перестрелка в тумане, шедевр и подарок СК Днепр-1
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter