Полузащитник Шахтера Георгий Судаков поставил подпись под новым соглашением с донецким клубом.

Шахтер на своем официальном сайте сообщил о подписании нового соглашения с Георгием Судаковым.

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Контракт с хавбеком рассчитан до 30 июня 2028 года. Лишь в феврале 2022-го Шахтер пролонгировал сотрудничество с 20-летним Георгием, подписав контракт до 31 декабря 2026 года.

Добавим, что Судаков сыграл 28 матчей за Шахтер, в которых успел записать в свой актив 3 гола и 9 ассистов. Transfermarkt оценивает Георгия в 9 млн евро.

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