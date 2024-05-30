Форвар Миная Артур Ременяк за підсумками сезону не зумів втриматись з командою в еліті і вилетів у Першу лігу. Однак, 23-річний футболіст має шанс залишитись у найвищому дивізіоні, адже потрапив на радари одразу двох клубів УПЛ.

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За інформацією Sportarena, Ременяк є об'єктом інтересу Карпат та Олександрії.

Нагадаємо, Артур – вихованець Львова, за який і дебютував у чемпіонаті України. Влітку 2023-го приєднався до Миная, де після приходу Желько Любеновіча став одним з відкриттів команди (у першому колі виходив лише 4 рази на заміну).

Загалом у сезоні, що минув, провів 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 1 асист. Його контракт з закарпатцями чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює його у 100 тисяч євро.

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