"Я вірю, що Союз європейських клубів (UEC) підтримає малі та середні клуби та збере їх усіх за одним столом. Я відчуваю, що основна увага приділяється 25 великим клубам, майже всі вони представлені. Вони завжди підтримують лише великі клуби, і це найважливіша проблема. Без маленьких клубів немає футболу. Він перестане існувати повністю.

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Асоціація європейських клубів (ECA) мовчить про все, що робить ФІФА. Я хочу, щоб вони вирішували проблеми, а не ховалися. Боюся за цей меморандум про порозуміння. Якщо ви підштовхуєте нас на мовчання щодо всього, хоч би що робила ФІФА, мені така ситуація не подобається. Середні та маленькі клуби відчувають, що щось не так. ECA та ФІФА мають це розуміти. Усі мають зрозуміти, що щось іде не так, і визнати це. Я переконаний, що цей союз буде набагато, набагато більшим, ніж інші і, нарешті, набагато впливовішим, тому що гроші – це ще не все у житті.

Ми бачимо, що великі клуби хочуть здійснити цю революцію лише заради грошей, а не для того, щоб створити щось гарне для спорту", – цитує Палкіна The Athletic.

Нагадаємо, Союз європейських клубів має намір очолити президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас. Організація прагне надати право голосу близько 1400 не топ-клубам, які його не мають, бо не представлені в керівних органах УЄФА.

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