"Ви повинні зрозуміти, сьогодні спорт є засобом надсилання повідомлень світу, а не щоб розважати населення та збирати кошти. Головне, спільна мета всієї України – виграти війну та допомагати населенню доти, доки ми її не виграємо. Все, що ми можемо зробити щодо цього, ми повинні зробити.

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Чи може Шахтар знову стати важливим на європейській арені? Це мрія. Наприклад, одного разу знову зіграти у нашому місті Донецьку, яке нам довелося залишити у 2014 році, коли до влади прийшли проросійські сепаратисти. Якось ми повернемось на нашу прекрасну Донбас Арену, відкриту у 2009 році. Це один із найсучасніших стадіонів у Європі!

Так, я гарантую вам, що український футбол стане сильнішим, ніж будь-коли. Але спочатку треба виграти війну", – цитує Палкіна Le Temps.

Нагадаємо, у поточному сезоні Шахтар на євроарені брав участь у груповому етапі Ліги чемпіонів, а завершив виступи в 1/8 фіналу Ліги Європи, поступившись за сумою двох матчів Фейєнорду.

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