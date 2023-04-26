"Я верю, что Союз европейских клубов (UEC) поддержит малые и средние клубы и соберет их всех за одним столом. Я чувствую, что основное внимание уделяется 25 большим клубам, почти все они представлены. Они всегда поддерживают только большие клубы, и это самая важная проблема. Без маленьких клубов нет футбола. Он перестанет существовать полностью.

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Ассоциация европейских клубов (ECA) молчит обо всем, что делает ФИФА. Я хочу, чтобы они решали проблемы, а не прятались. Боюсь за этот меморандум о взаимопонимании. Если вы подталкиваете нас на молчание обо всем, что бы ни делала ФИФА, мне такая ситуация не нравится. Средние и маленькие клубы чувствуют, что что-то не так. ECA и ФИФА должны это понимать. Все должны понять, что что-то идет не так, и признать это. Я убежден, что этот союз будет намного, намного больше, чем другие и, наконец, намного влиятельнее, потому что деньги – это еще не все в жизни.

Мы видим, что большие клубы хотят осуществить эту революцию только ради денег, а не для того, чтобы создать что-то хорошее для спорта", – цитирует Палкина The Athletic.

Напомним, Союз европейских клубов намерен возглавить президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас. Организация стремится предоставить право голоса около 1400 не топ-клубам, которые его не имеют, потому что не представлены в руководящих органах УЕФА.

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