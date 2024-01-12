Раймонд ван дер Гау станет новым тренером вратарей в штабе "горняков", утверждает De Gelderlander.

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У 60-летнего специалиста был действующий контракт с Витессом до конца сезона, однако Пушичу удалось переманить его в Шахтер. Ван дер Гау имел успешную карьеру голкипера, выступая за тот же Витесс и Манчестер Юнайтед. Нидерландец работал тренером вратарей в Сандерленде, Апелдорне и ПСВ.

Напомним, Шахтер пошел зимовать на четвертой строчке УПЛ, но по потерянным очкам именно "горняки" являются теневыми лидерами. Подопечные Пушича возобновят официальный сезон дуэлью с Марселем в рамках предварительного раунда плей-офф Лиги Европы – 15 и 22 февраля.

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