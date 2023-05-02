Склад Шахтаря поповнить правий вінгер Ібрагім Дабо, який останні 5 років перебував в академії італійської Парми. Француз, якому 17 років, вже 2-3 тижні тренується із Шахтарем U-19. Про це у Telegram повідомив Євген Кузьменко – колишній аналітик телеканалів "Футбол", який зараз працює скаутом-аналітиком у Кривбасі.

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За інформацією джерела, Шахтар завершить перехід футболіста влітку, коли Ібрагіму Дабо виповниться 18 років. Потенційний новачок "гірників" виділяється фізичними якостями – різкий, вибуховий, швидкий.

Також Кузьменко повідомив, що найближчим часом у молодіжну команду Шахтаря приїде ще один новачок. Це молодий футболіст, який, найімовірніше, представляє Сенегал.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно "гірники" підписали низку легіонерів – Георгія Гочолейшвілі, Кевіна Келсі, Хусрава Тоірова та Деніла Кастільйо, який приєднається до команди влітку.

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