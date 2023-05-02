Состав Шахтера пополнит правый вингер Ибрагим Дабо, последние 5 лет находившийся в академии итальянской Пармы. Француз, которому 17 лет, уже 2-3 недели тренируется с Шахтером U-19. Об этом в Telegram сообщил Евгений Кузьменко – бывший аналитик телеканалов "Футбол", который сейчас работает скаутом-аналитиком в Кривбассе.

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По информации источника, Шахтер завершит переход футболиста летом, когда Ибрагиму Дабо исполнится 18 лет. Потенциальный новичок "горняков" выделяется физическими качествами – резкий, взрывной быстрый.

Также Кузьменко сообщил, что в ближайшее время в молодежную команду Шахтера приедет еще один новичок. Это молодой футболист, который, вероятнее всего, представляет Сенегал.

Напомним, в зимнее трансферное окно "горняки" подписали ряд легионеров – Георгия Гочолейшвили, Кевина Келси, Хусрава Тоирова и Дэнила Кастильо, который присоединится к команде летом.

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