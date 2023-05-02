"Як Шахтар впорався з масовим відходом гравців, яким ФІФА дозволила розривати контракти з українськими клубами? До того, як ФІФА запровадила цей Додаток 7, ми багато разів намагалися зв’язатися з ФІФА, але відповіді не було.

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Ми багато разів стукали у двері, але ніхто не відчиняв. Коли читаєш і слухаєш виступи президента ФІФА, він завжди говорить, що ми – одна футбольна сім’я. Але саме тоді Україна не входила до неї. Ми були поза цим процесом. Як можна ухвалити рішення про запровадження Додатка 7, не консультуючись, не контактуючи зі сторонами, що страждають найбільше? З українським менеджментом не зв’язувались. Вони не спілкувалися ні з українською Прем’єр-лігою, ні з українськими клубами. Вони тільки видали цю статтю – і ми втратили половину команди.

Наразі ми втратили інвестиції на 40 мільйонів євро. І, наскільки я розумію, зараз ФІФА хоче продовжити цей Додаток 7, і ми додатково втратимо 40 мільйонів євро.

Тому ми втрачаємо впевненість у тому, що робимо, рішучість продовжувати інвестувати в український футбол, тому що захисту немає. Ми – самі. Ми самі намагаємося захистити себе. Тому маємо багато питань, і нам потрібно багато чого змінити в тому, як ФІФА повинна реагувати та яку увагу приділяти українським клубам, а також іншим великим і малим клубам", – цитує Палкіна офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну майже всі легіонери (Соломон, Тете, Нерес, Педрінью та інші) покинули Шахтар. Залишився лише нападник Лассіна Траоре.