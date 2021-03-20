Прощання вінгера Тайсона з Шахтарем може виявитися далеко не теплим.

Донецький клуб перевів зірку в дубль і відсторонив від тренувань з першою командою, стверджує Meta-ratings. Причина – дисциплінарні санкції.

Ярмоленко і Тайсон могли стати партнерами в Челсі – Ярославський розповів про інтерес Абрамовича до зірок УПЛ

Тайсон просидів весь матч проти Роми (1:2) у запасі, що викликало неабияке здивування. Тепер 33-річний бразилець навіть не полетів з командою до Харкова на матч УПЛ зі Львовом, який відбудеться завтра (21 березня).

Нагадаємо, Тайсон виступає за Шахтар з 2013 року. У поточному сезоні провів за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку вінгер стає вільним агентом, і преса активно сватає його в бразильский Інтернасьйонал.

Каштру все, Шахтар битий бумерангом, Миколенка суворо попередили – Україна втратила єврокубки і навіть більше