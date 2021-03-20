Прощание вингера Тайсона с Шахтером может оказаться далеко не теплым.

Донецкий клуб перевел звезду в дубль и отстранил от тренировок с первой командой, утверждает Meta-ratings. Причина – дисциплинарные санкции.

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Тайсон просидел весь матч против Ромы (1:2) в запасе, что вызвало большое удивление. Теперь 33-летний бразилец даже не полетел с командой в Харьков на матч УПЛ со Львовом, который состоится завтра (21 марта).

Напомним, Тайсон выступает за Шахтер с 2013 года. В текущем сезоне провел за "горняков" 24 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 ассист. Летом вингер становится свободным агентом, и пресса активно сватает его в бразильский Интернасьонал.

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