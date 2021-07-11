Шахтар та Інтернасьйонал здійснили прогрес у перемовинах щодо переїзду в Україну 17-річного Вінісіуса Тобіаса, повідомляє Vozes do Gigante.

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"Гірники" очікують, що бразильський клуб зможе відпустити свого юного таланта в лютому 2022-го, коли гравцю виповниться 18. Сума трансферу становитиме близько 8 млн євро, також Інтернасьйонал зможе отримати 20% від майбутнього перепродажу гравця.

Наразі Тобіас виступає за молодіжну команду Інтернасьйонала.

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