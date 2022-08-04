До 25-річного центрбека увага Ігора Йовічевіча прив'язана тривалий час. Взимку Сергій, ще будучи гравцем Маріуполя, підписав попередній контракт з СК Дніпро-1. Хорват же перебрався в Шахтар, а українець виявився непотрібним новому тренерському штабу "спортклубівців" на чолі з Олександром Кучером.

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Відтак, Йовічевіч вирішив запросити Чоботенка на перегляд у Шахтар. Він вже тренується з "гірниками". Фото зі занять за його участю були опубліковані пресслужбою клубу. Контракт наразі не підписано, але такий розвиток подій є доволі реальним, додає ТаТоТаке.

Нагадаємо, перші футбольні кроки Сергій робив у запорізькому Металурзі, а далі у його кар'єрі були молодіжні команди Динамо (2013-2017 роки) та Шахтаря (2017-2018 роки). З літа 2018-го Чоботенко виступав за Маріуполь (84 поєдинки загалом).

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