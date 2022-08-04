Центральный защитник Сергей Чоботенко в скором времени может трудоустроиться в Шахтере.

К 25-летнему центрбеку внимание Игора Йовичевича привязано длительное время. Зимой Сергей, будучи еще игроком Мариуполя, подписал предварительный контракт с СК Днепр-1. Хорват же перебрался в Шахтер, а украинец оказался не нужен новому тренерскому штабу "спортклубовцев" во главе с Александром Кучером.

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Следовательно, Йовичевич решил пригласить Чоботенко на просмотр в Шахтер. Он уже тренируется с "горняками". Фото с занятий с его участием были опубликованы пресс-службой клуба . Контракт пока не подписан, но такое развитие событий достаточно реальное, добавляет ТаТоТаке.

Напомним, первые футбольные шаги Сергей делал в запорожском Металлурге, а дальше в его карьере были молодежные команды Динамо (2013-2017) и Шахтера (2017-2018). С лета 2018-го Чоботенко выступал за Мариуполь (всего 84 поединка).

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