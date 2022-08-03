"Можна сказати, що вони мають перевагу на цю мить. Ця команда вже грає разом 3-4 роки поспіль, має дуже мало іноземців і багато українців, кістяк збірної України. Ми це поважаємо. Ми тільки починаємо той процес, який вони пройшли 3-4 роки тому.

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Але однаково Шахтар є Шахтар. Ми шукатимемо можливість зміцнити певні позиції, зробити їх "дорослішими" за віком, щоб не тільки молоді пацани грали і брали на себе відповідальність. Три матчі на тиждень – це досить насичений та атиповий календар. Ніколи такого не було, щоб все закінчити до 5 листопада. Мусить бути ротація, тому нам потрібна рівноцінна заміна.

А дербі з Динамо завжди буде цікавим. Читав, що киян називають фаворитом в боротьбі за чемпіонство. Але не завжди виграють фаворити. Ти мусиш бути кращим саме в той день. Не треба бути кращим завтра, післязавтра чи сьогодні", – пояснив Йовічевіч в інтерв'ю Tribuna.

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