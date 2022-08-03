Йовічевіч визнав перевагу Динамо над Шахтарем: "Ми тільки починаємо той процес, який вони пройшли 3-4 роки тому"
Головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч розуміє, що нинішнє становище Динамо виглядає дещо перспективніше за його нову команду.
"Можна сказати, що вони мають перевагу на цю мить. Ця команда вже грає разом 3-4 роки поспіль, має дуже мало іноземців і багато українців, кістяк збірної України. Ми це поважаємо. Ми тільки починаємо той процес, який вони пройшли 3-4 роки тому.
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Але однаково Шахтар є Шахтар. Ми шукатимемо можливість зміцнити певні позиції, зробити їх "дорослішими" за віком, щоб не тільки молоді пацани грали і брали на себе відповідальність. Три матчі на тиждень – це досить насичений та атиповий календар. Ніколи такого не було, щоб все закінчити до 5 листопада. Мусить бути ротація, тому нам потрібна рівноцінна заміна.
А дербі з Динамо завжди буде цікавим. Читав, що киян називають фаворитом в боротьбі за чемпіонство. Але не завжди виграють фаворити. Ти мусиш бути кращим саме в той день. Не треба бути кращим завтра, післязавтра чи сьогодні", – пояснив Йовічевіч в інтерв'ю Tribuna.