"Гая в Шахтарі не буде. Донецький клуб дійсно домовився з Гаєм про роботу в тренерському штабі ван Леувена. І вже готувався оголосити про своє рішення.

"Російський чорт": ультрас Шахтаря обурені новим тренером чемпіонів України

Але, за нашою інформацією, в останній момент передумав. Схоже, в Шахтарі побачили суспільну реакцію і вирішили, що це завдасть шкоди репутації клубу", – повідомляє KDK.

Нагадаємо, Гай перебував на контракті у Шахтаря з 2000 по 2013 рік. Разом з донецьким клубом він 6 разів вигравав чемпіонат України, має в своєму активі 7 титулів Кубка України, а також став володарем Кубка УЄФА. Гай "прославився" виступами за російську Кубань, а також відомим інтерв'ю, де заявив, що не вбачає в Росії агресора.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках