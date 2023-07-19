"Гая в Шахтере не будет. Донецкий клуб действительно договорился с Гаем о работе в тренерском штабе ван Леувена. И уже готовился объявить свое решение.

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Но, по нашей информации, в последний момент передумал. Похоже, в Шахтере увидели общественную реакцию и решили, что это нанесет ущерб репутации клуба", – сообщает KDK.

Напомним, Гай находился на контракте у Шахтера с 2000 по 2013 год. Вместе с донецким клубом он 6 раз выигрывал чемпионат Украины, имеет в своем активе 7 титулов Кубка Украины, а также стал обладателем Кубка УЕФА. Гай "прославился" выступлениями за российскую Кубань, а также известным интервью, где заявил, что не видит в России агрессора

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