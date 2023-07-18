Вболівальники з фанатського угруповання "Кроти" категорично висловились щодо Олексія Гая, який буде працювати у донецькій команді.

Як повідомлялось раніше, тренерський штаб Шахтаря поповнився черговим фахівцем. Асистентом Патріка ван Леувена став колишній помічник Романа Григорчука у Чорноморці Олексій Гай.

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Однак, не всім це призначення припало до душі. Ультрас Шахтаря чітко і однозначно озвучили своє ставлення до нового-старого знайомого. "Російський чорт", – написали фанати у своїх соціальних мережах.

Нагадаємо, вболівальники Шахтаря не можуть пробачити Гаю (який свого часу двічі виступав у складі "гірників") його скандальне інтерв'ю, в якому він заявив, що не вбачає в Росії агресора.

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