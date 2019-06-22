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Шахтар оцінив Ісмаїлі у 50 мільйонів євро – категорична заява Палкіна

13:18 1450 Читать на русском
Шахтар оцінив Ісмаїлі у 50 мільйонів євро – категорична заява Палкіна
Ісмаїлі / Шахтар

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував чутки щодо потенційного переходу Ісмаїлі в Рому.

"Як ви розумієте наші гравці – це гравці Шахтаря, а не Паулу Фонсеки. І рішення приймає клуб, куди і за скільки піде гравець. Ви також напевно знаєте, що якщо ми продаємо своїх гравців, то продаємо дуже дорого.

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Ісмаїлі, на сьогоднішній день, – один з ключових гравців нашої команди і один з найкращих лівих захисників Європи. Його відступна вартість за контрактом становить 100 мільйонів євро.

Коли ми отримаємо пропозицію в 50 мільйонів євро за Ісмаїлі, ми тільки тоді почнемо думати, щоб вступати в переговорний процес щодо цього гравця", – цитує Палкіна Football.ua.

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Теги
Ісмаїлі Ісмаїлі Шахтар Шахтар Сергій Палкін Трансфери Шахтаря
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