Рома не готова платити за Ісмаїлі 20 мільйонів євро

Захисник Шахтаря Ісмаїлі може не перейти в Рому через ціну.

Донецький клуб наполягає, що бразильський захисник Ісмаїлі коштує 20 мільйонів євро, натомість Рома вважає, що ця ціна дещо завищена. Італійці не готові платити такі кошти за вікового футболіста, повідомляє Il Messaggero.

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Контракт Ісмаїлі з Шахтарем дійсний до літа 2023-го року, в угоді прописана сума відступних розміром у 100 мільйонів євро. Раніше повідомлялось, що клуби можуть зійтись на ціні у 15 мільйонів євро.

До слова, у поточному сезоні в активі 29-річного бразильця 39 матчів за Шахтар в усіх турнірах, де лівий захисник забив 2 голи та віддав 12 результативних передач.

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