Шахтер оценил Исмаили в 50 миллионов евро – категорическое заявление Палкина

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал слухи относительно потенциального перехода Исмаили в Рому.

"Как вы понимаете наши игроки – это игроки Шахтера, а не Паулу Фонсеки. И решение принимает клуб, куда и за сколько уйдет игрок. Вы также наверняка знаете, что если мы продаем своих игроков, то продаем очень дорого.

Рома не готова платить за Исмаили 20 миллионов евро

Исмаили, на сегодняшний день, – один из ключевых игроков нашей команды и один из лучших левых защитников Европы. Его отступная стоимость по контракту составляет 100 миллионов евро.

Когда мы получим предложение в 50 миллионов евро за Исмаили, мы только тогда начнем думать, чтобы вступать в переговорный процесс по этому игроку", – цитирует Палкина Football.ua.

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