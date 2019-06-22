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Шахтер оценил Исмаили в 50 миллионов евро – категорическое заявление Палкина

13:18 182 Читати українською
Шахтер оценил Исмаили в 50 миллионов евро – категорическое заявление Палкина
Исмаили / Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал слухи относительно потенциального перехода Исмаили в Рому.

"Как вы понимаете наши игроки – это игроки Шахтера, а не Паулу Фонсеки. И решение принимает клуб, куда и за сколько уйдет игрок. Вы также наверняка знаете, что если мы продаем своих игроков, то продаем очень дорого.

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Исмаили, на сегодняшний день, – один из ключевых игроков нашей команды и один из лучших левых защитников Европы. Его отступная стоимость по контракту составляет 100 миллионов евро.

Когда мы получим предложение в 50 миллионов евро за Исмаили, мы только тогда начнем думать, чтобы вступать в переговорный процесс по этому игроку", – цитирует Палкина Football.ua.

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Исмаили Исмаили Шахтер Шахтер Сергей Палкин Трансферы Шахтера
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