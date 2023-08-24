До тренувань у загальній групі повернувся Георгій Судаков, повідомляє офіційний Telegram-канал Шахтаря.

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Нагадаємо, напередодні старту УПЛ Георгій потрапив під ніж через приступ апендициту. Як наслідок, гравець пропустив вже три матчі своєї команди в УПЛ. Проти Колоса, матч із яким запланований на 27 серпня, хавбек зможе вийти на поле.

У минулому сезоні Судаков став однією з головних зірок Шахтаря, відзначившись 5 голами та 8 асистами в 29 матчах чемпіонату України.

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