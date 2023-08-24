Олександрія підписала вихованця Шахтаря з досвідом виступів у Європі
Півзахисник Артур Микитишин підписав контракт на 3-роки, інформує офіційний сайт "жовто-чорних".
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Юні роки гравець провів у системі Скали, а в 2019 році перебрався до Шахтаря. Дебютувати за першу команду "гірників" не вдалося, зате були різноманітні оренди. Хавбек у свої 20 років встиг пограти за Маріуполь, угорський Керюлеті та Кривбас.
Микитишин може дебютувати за Олександрію 26 серпня, коли команда Ротаня зіграє проти Полісся.
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