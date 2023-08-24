К тренировкам в общей группе вернулся Георгий Судаков, сообщает официальный Telegram-канал Шахтера.

Александрия подписала воспитанника Шахтера с опытом выступлений в Европе

Напомним, накануне старта УПЛ Георгий попал под нож из-за приступа аппендицита. Как следствие, игрок пропустил уже три матча своей команды в УПЛ. Против Колоса, матч с которым намечен на 27 августа, хавбек сможет выйти на поле.

В прошлом сезоне Судаков стал одной из главных звезд Шахтера, отметившись 5 голами и 8 ассистами в 29 матчах чемпионата Украины.

Кривбасс остановил Шахтер, проигрывая 1:3 в бешеном матче с удалением Чигринского и ещё двух игроков