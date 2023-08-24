Шахтер получил звездное усиление перед матчем УПЛ
17:00 - Читати українською
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков сможет сыграть в следующем матче "горняков" против Колоса.
К тренировкам в общей группе вернулся Георгий Судаков, сообщает официальный Telegram-канал Шахтера.
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Напомним, накануне старта УПЛ Георгий попал под нож из-за приступа аппендицита. Как следствие, игрок пропустил уже три матча своей команды в УПЛ. Против Колоса, матч с которым намечен на 27 августа, хавбек сможет выйти на поле.
В прошлом сезоне Судаков стал одной из главных звезд Шахтера, отметившись 5 голами и 8 ассистами в 29 матчах чемпионата Украины.
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