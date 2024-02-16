Шахтар та Марсель подарували шоу в першому матчі попереднього раунду плей-офф Ліги Європи (2:2).

Представник УЄФА Євгеній Поляков був на місці подій у Гамбурзі і поділився враженнями від гри, яка завершилася нічиєю 2:2.

Шахтар – Марсель – 2:2 – відео голів та огляд матчу

"Матч легко міг закінчитися без забитих м'ячів, але чотири були забиті протягом драматичних останніх півгодини в Гамбурзі. Матч-відповідь наступного четверга визначить долю поєдинку. У Марселі буде чимало інтриги", – написав Поляков у репортажі.

Нагадаємо, Марсель двічі виходив уперед, але Шахтар двічі дуже швидко відігрувався. "Гірники" залишаються єдиним представником України у єврокубках.

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