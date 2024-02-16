Представитель УЕФА Евгений Поляков был на месте событий в Гамбурге и поделился впечатлениями от игры, которая завершилась ничьей 2:2.

Шахтер – Марсель – 2:2 – видео голов и обзор матча

"Матч легко мог закончиться без забитых мячей, но четыре были забиты в течение драматичных последних получаса в Гамбурге. Ответный матч в следующий четверг определит судьбу поединка. В Марселе будет немало интриги", – написал Поляков в репортаже.

Напомним, Марсель дважды выходил вперед, но Шахтер дважды очень быстро отыгрывался. "Горняки" остаются единственным представителем Украины в еврокубках.

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