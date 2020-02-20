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Шахтар отримав приємні новини щодо відновлення Соломона

09:50 535 Читать на русском
Шахтар отримав приємні новини щодо відновлення Соломона
Манор Соломон / Сайт Шахтаря

Реабілітація хавбека Шахтаря Манора Соломона після травми стегна проходить успішно.

 

Ізраїльтянин повинен повернутися раніше, ніж очікувалось, інформує Футбол NEWS.

Шахтар – Бенфіка: прогноз на матч Ліги Європи

Соломон у кінці січня зазнав рецидиву травми задньої поверхні правого стегна, очікувалося, що півзахисник вилетів на 12 тижнів. Втім, легіонер "гірників" випереджає попередній графік відновлення і має всі шанси повернутися на поле вже у квітні. Щоправда, Соломон не допоможе Шахтарю у обох матчах 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки (20 і 27 лютого) та на наступній стадії, якщо команда Каштру здолає португальців.

До слова, у сезоні 2019/20 ізраїльський вінгер провів за "гірників" 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив три голи і віддав дві результативні передачі.

Шахтар – Бенфіка: анонс матчу Ліги Європи

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