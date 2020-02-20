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Шахтер получил приятные новости по восстановлению Соломона

09:50 75 Читати українською
Шахтер получил приятные новости по восстановлению Соломона
Манор Соломон / Сайт Шахтера

Реабилитация хавбека Шахтера Манора Соломона после травмы бедра проходит успешно.

 

Израильтянин должен вернуться раньше, чем ожидалось, информирует Футбол NEWS.

Шахтер – Бенфика: прогноз на матч Лиги Европы

Соломон в конце января получил рецидив травмы задней поверхности правого бедра, ожидалось, что полузащитник вылетел на 12 недель. Впрочем, легионер "горняков" опережает предварительный график восстановления и имеет все шансы вернуться на поле уже в апреле. Правда, Соломон не поможет Шахтеру в обоих матчах 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики (20 и 27 февраля) и на следующей стадии, если команда Каштру одолеет португальцев.

К слову, в сезоне 2019/20 израильский вингер провел за "горняков" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Шахтер - Бенфика Шахтер Шахтер Лига Европы Манор Соломон Манор Соломон
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