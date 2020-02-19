Шахтар – Бенфіка: прогноз на матч Ліги Європи

Шахтар прийме Бенфіку в першому поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на матч та кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтар – Бенфіка відбудеться 20 лютого у Харкові на ОСК Металіст. Початок гри о 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Шахтар – Бенфіка: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

У першому поєдинку двоматчевого протистояння букмекери віддають незначну перевагу українській команді. Фахівці William Hill перемогу "гірників" оцінюють коефіцієнтом 2.40. На успіх португальців пропонують поставити за 2.90. Нічия – 3.30.

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Авторитетна контора BWin солідарна з колегами, виставивши практично такі ж коефіцієнти. Домашній успіх Шахтаря презентований коефіцієнтом 2.35, а ймовірна перемога Бенфіки котується 2.90. Тоді як нічия – 3.30.

На думку букмекерів, великої кількості голів чекати не доведеться. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити з коефіцієнтом 2.00, а на відповідний тотал менше – за 1.75.

Нагадаємо, обидві команди розпочинали єврокубковий сезон у Лізі чемпіонів, але за підсумками групового турніру опустилися в турнір нижчого рангу. До слова, матч-відповідь у Португалії пройде 27 лютого.

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