Шахтар – Бенфіка: анонс матчу Ліги Європи

Донецький Шахтар прийме лісабонську Бенфіку в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи 2019/20. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтар – Бенфіка

20 лютого, 19:55. Харків, ОСК Металіст

Головний арбітр: Боббі Медден (Шотландія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Після двомісячної перерви Великий футбол нарешті повертається до України. Останній вітчизняний представник у єврокубках – донецький Шахтар – уже на першій стадії плей-офф Ліги Європи зустрінеться із серйозним опонентом. Лісабонська Бенфіка, як і "гірники", стала невдахами групового етапу Ліги чемпіонів. До того ж, турнірне падіння "орлів" стало гучнішим, оскільки квартет португальського гранда був значно рівнішим. Однак, Бенфіка примудрилася пропустити вперед РБ Лейпциг і Ліон.

Шахтар – Бенфіка: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Однак, це не робить Шахтар фаворитом протистояння. Проти донеччан – традиційно для українських клубів – кліматичні умови. Останній офіційний матч підопічні Луїша Каштру зіграли ще 14 грудня. Із того часу "гірники" провели 8 спарингів у рамках двох турецьких зборів, а також зустрілися у секретному контрольному поєдинку з Волинню (ані про склад Шахтаря, ані про авторів голів нічого невідомо). Результати та гра "помаранчево-чорних" відверто не вразила. Донецький клуб зіграв унічию зі скромними Войводіною (1:1) та Сеннерюском (2:2), важко виглядав у матчах із Лехом (1:0), Словацко (1:0) та Вентспілсом (1:0). Словенській Олімпії "гірники" забили тричі в останні 10 хвилин, а середняку сербської першості Пролетеру взагалі програли (0:1).

Бенфіка до протистояння із Шахтарем теж підходить зі змішаними емоціями. Хлопці Бруно Лаге мають 3-матчеву серію без перемог у всіх турнірах і дозволили Порту наблизитися до себе на горі турнірної таблиці Прімейри. Щоправда, у лісабонців є один козир. Після Різдва "орли" вже встигли зіграти 10 офіційних матчів. А якими б корисними не були спаринги, та за своєю інтенсивністю вони ніколи не зрівняються з поєдинками з високим рівнем турнірної мотивації. Тим більше, коли в суперниках потужні Брага, Порту та Спортінг, а не другосортні середняки.

Шахтар – Бенфіка: передматчева прес-конференція Бруно Лаге

Бенфіка грає сама та дозволяє грати супернику. "Орли" спокійно віддають контроль над територією, якщо суперник проявляє таку ініціативу. Команда Лаге намагається грати широко з активним застосуванням флангів. Крайні оборонці йдуть вперед, а до пари центрбеків опускається один із опорних хавів, щоб почати перехід до атаки. Лісабонці мають індивідуально сильних виконавців, які вже невдовзі можуть піти на підвищення до топ-5 чемпіонатів. Ті ж представники центру оборони Діаш і Ферру, лівий латераль Грімальдо перебувають на радарах європейських грандів. Акцент на флангових комбінаціях часто провокує труднощі для Бенфіки при контратаках. "Орли" губляться при активному пресингу та фізичному тиску. Та біда в тому, що Шахтар із цим підходом має великі проблеми.

Цікаві факти

Шахтар і Бенфіка зустрічалися на груповому етапі ЛЧ сезону 2007/08. Тоді суперники обмінялися виїзними перемогами (1:2 – в Донецьку, 0:1 – в Лісабоні).

Воротар донеччан Андрій Пятов тоді зіграв в обох поєдинках.

"Гірники" проти португальських клубів грають із перемінним успіхом (+3, =3, -3).

Бенфіка 5 разів грала в Україні й жоден матч не звела до нічиєї (3 перемоги, 2 поразки).

Лісабонці виграли 4 із чотирьох останніх матчів проти українських команд.

Шахтар – Бенфіка: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Фахівці авторитетної британської контори William Hill фаворитом протистояння вважають Шахтар. Поставити на перемогу "гірників" у першому матчі 1/16 фіналу можна з коефіцієнтом 2,30. Імовірний успіх Бенфіки оцінюється балом 3,00. Можливість нічиєї оцінюється балом 3,40.

Схожі коефіцієнти пропонують і австрійці з Bwin. Потенційний успіх донеччан ними оцінюється балом 2,35. На перемогу Бенфіки ставки приймаються з коефіцієнтом 2,90. У нічию вірять найменше – 3,30.

Кадрова ситуація

Травмовані: Соломон – Алмейда, Жардел, Габріел

Дискваліфіковані: Додо – Вайгль

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Бенфіка

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Патрік – Марлос, Тете, Тайсон – Мораєс

Бенфіка: Влаходімос – Тавареш, Діаш, Ферру, Грімальдо – Піцці, Флорентіну, Таарабт, Серві – Рафа Сілва, Карлос Вінісіус

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Донецький Шахтар упродовж місяця-півтора мав можливість цілеспрямовано готуватися до протистояння з Бенфікою. Натомість лісабонці змушені були вирішувати завдання у внутрішніх турнірах. Це плюси та мінуси для обох команд водночас. Зимова пауза для "гірників" не зробила їх безумовним аутсайдером протистояння. Саме тому нічия у першому матчі 1/16 фіналу виглядатиме закономірним результатом.

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