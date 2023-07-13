Донеччани готуються до чергового спарингу в рамках підготовки до нового сезону.

Футболісти збірної України U-21, які брали участь у чемпіонаті Європи, приєдналися до Шахтаря на літніх тренувальних зборах, повідомляє прес-служба "гірників".

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Зокрема, Патрік ван Леувен вже встиг безпосередньо познайомитись з Дмитром Криськівим, Артемом Бондаренком, Олегом Очеретьком, Данилом Сіканом та Богданом В'юнником.

Однак, троє гравців поки не повернулись до занять. Мова йде про Анатолія Трубіна, Георгія Судакова та Олексія Кащука, який повернувся з оренди з азербайджанського Сабаха.

Нагадаємо, вже сьогодні, 13 липня, Шахтар зіграє товариський матч з грецьким АЕКом. Початок зустрічі о 18:00.

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