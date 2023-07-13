"Я зараз вільний агент. У нас було прописано в контракті з Іонікосом: якщо команда понижується у класі, то угода автоматично припиняється. Це нормальна практика. В Іонікоса зараз нижчі можливості, а у футболістів інші амбіції. На жаль, ми не змогли зберегти прописку в елітному дивізіоні.

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Як підтримую форму? Тренуюсь самостійно. У Греції в мене є дуже багато знайомих тренерів, фізіотерапевтів, з якими я працював в АЕКу та Іонікосі. Дякувати Богу, в мене є можливість працювати індивідуально з тренерами в залі і на полі. В цьому плані все супер, форму я тримаю.

Я розумію, що у моєму віці важко розраховувати на швидкий інтерес, щоб потрапити у першу хвилю трансферів. Буду чекати на другу хвилю, можливо, в липні-серпні отримаю пропозицію. Я відкритий до всього, навіть до екзотичних варіантів. Пам'ятаю, коли успішно грав за АЕК, у мене були варіанти продовжити кар'єру в Китаї, Японії та ОАЕ. Але я відмовився. Тоді пріоритети були інші: я хотів виступати у Європі. АЕК грав у Лізі чемпіонів та Лізі Європи і я хотів якомога довше виступати на цьому рівні.

Але в 36 років моя позиція змінилась і я готовий до нових викликів. Не відмовлюся отримати новий досвід в іншій країні. Загадувати далеко не буду, треба йти крок за кроком. Зараз я себе добре почуваю і перебуваю в хорошій формі.

Щодо варіантів з Індії та Індонезії... Цими питаннями займається Саша (агент Олександр Панков, – прим.). Він у мене спитав, як я дивлюсь на такі варіанти. Я відповів, що нормально. Якщо буде якась конкретика з Індії чи Індонезії, то я готовий рухатись у цьому напрямку. Це було декілька тижнів тому і більше вони на зв'язок не виходили. Можливо, взяли паузу, або я не підійшов через вік чи їм потрібен інший профайл футболіста.

Пропозиції з України? Коли тільки закінчився чемпіонат Греції, Панков казав, що розмовляє з деякими командами, але до конкретики справа не дійшла. Скажу чесно, я грав в Україні довгий час і знаю наш футбол. Зараз мені було б набагато цікавіше спробувати щось нове або залишитись у Греції.

Повернення у Шахтар? Давайте будемо реалістами. Для чого Шахтарю збирати ветеранів? У них вистачає досвідчених футболістів: Ракицький, Степаненко, Пятов, який нещодавно закінчив ігрову кар'єру. Так що моє запрошення в Шахтар – це з області фантастики, а я реаліст", – сказав Чигринський у коментарі виданню Український футбол.

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