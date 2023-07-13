Дончане готовятся к очередному спаррингу в рамках подготовки к новому сезону.

Футболисты сборной Украины U-21, которые принимали участие в чемпионате Европы, присоединились к Шахтеру на летних тренировочных сборах, сообщает пресс-служба "горняков".

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В частности, Патрик ван Леувен уже успел непосредственно познакомиться с Дмитрием Крыськивым, Артемом Бондаренко, Олегом Очеретько, Даниилом Сиканом и Богданом Вьюнником.

Однако, трое игроков пока не вернулись к занятиям. Речь идет об Анатолии Трубине, Георгии Судакове и Алексее Кащуке, который вернулся из аренды из азербайджанского Сабаха.

Напомним, уже сегодня, 13 июля, Шахтер сыграет товарищеский матч с греческим АЕКом. Начало встречи в 18:00.

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