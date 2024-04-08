Півзахисник "гірників" Артем Бондаренко поділився емоціями від здобуття чергових трьох очок у матчі 23-го туру УПЛ з Рухом (3:1), в якому він забив 2 голи.

– Ти був героєм першого тайму. Що посприяло такій твоїй результативності в цьому матчі?

– Ударив два рази по воротах – два забив. Не знаю, що посприяло, просто почав бити по воротах.

Шахтар – Рух – 3:1 – відео голів та огляд матчу

– Було передчуття, що можеш забити в цьому матчі? Можливо, хтось із товаришів щось тобі казав?

– Товариші – ні, але тренер з фізпідготовки казав. У нас з ним є така фішка – він мені перед кожним матчем каже: "Ти сьогодні точно не заб'єш". І от останні два матчі він так каже – я забиваю. Така у нас маленька прикмета.

– Обидва асисти були від Зубкова. Це відпрацьована схема чи імпровізація?

– Зуб повернувся, тепер є кому гольові мені віддавати, за що я дуже вдячний. Особливо перша передача була – дуже високого рівня футболіст так може віддавати тільки.

– У моменті з 2-м голом ти протягнув м'яч через все поле й забив. Удар був неймовірним. Розкажи детальніше про цей епізод.

– Просто біг, ніхто не зустрічав. Змістився під ліву і пробив. Постійно мені кажуть, що треба більше бити по воротах, тому що без ударів не буває голів, а для сучасного півзахисника дуже важлива зараз статистика. Всі дивляться на того, хто забиває голи, віддає гольові передачі.

Розумію, що зараз час це підтягувати, тому що перша половина сезону була не дуже вдалою з різних причин, але зараз усе налагодилося. Думаю, до кінця сезону ще є час, щоб підтягнути статистику.

– Попереду матч з Ворсклою. Крім того, Ворскла буде вашим суперником у фіналі Кубка України. Чого очікуєте від цих протистоянь?

– Чесно, поки взагалі не хочеться думати про Ворсклу. Нам зараз Містер зробив такий подарунок – 2 вихідних. Хочеться просто перезавантажити голову та трошечки відійти від футболу. Тому 2 дні, якщо можна, не будемо думати про Ворсклу, – сказав Бондаренко у коментарі прес-службі "гірників".

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