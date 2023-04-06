Тренерський штаб "гірників" на чолі з Ігорем Йовічевічем може розраховувати на ще одного оборонця.

Віктор Корнієнко відновився після пошкодження "хрестів" і знову тренується зі загальною групою, повідомляє прес-служба Шахтаря.

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24-річний захисник взяв участь у ранковому занятті, присвяченому підготовці до 20 туру УПЛ, де суперником буде Металіст. Гра відбудеться у суботу, 8 квітня, о 14:00.

Корнієнко пропустив понад пів року через травму хрестоподібних зв’язок, якої зазнав у поєдинку з Кривбасом 28 серпня. Тоді він провів поки єдині 18 хвилин у сезоні.

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