Шахтер получил усиление перед матчем с Металлистом – защитник не играл с августа
6 апреля 18:03 - Читати українською
Тренерский штаб "горняков" во главе с Игорем Йовичевичем может рассчитывать на еще одного защитника.
Виктор Корниенко восстановился после повреждения "крестов" и снова тренируется с общей группой, сообщает пресс-служба Шахтера.
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24-летний защитник принял участие в утреннем занятии, посвященном подготовке к 20 туру УПЛ, где соперником будет Металлист. Игра состоится в субботу, 8 апреля, в 14:00.
Корниенко пропустил более полугода из-за травмы крестообразных связок, которую получил в поединке с Кривбассом 28 августа. Тогда он провел пока единственные 18 минут в сезоне.
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