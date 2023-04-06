Тренерский штаб "горняков" во главе с Игорем Йовичевичем может рассчитывать на еще одного защитника.

Виктор Корниенко восстановился после повреждения "крестов" и снова тренируется с общей группой, сообщает пресс-служба Шахтера.

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24-летний защитник принял участие в утреннем занятии, посвященном подготовке к 20 туру УПЛ, где соперником будет Металлист. Игра состоится в субботу, 8 апреля, в 14:00.

Корниенко пропустил более полугода из-за травмы крестообразных связок, которую получил в поединке с Кривбассом 28 августа. Тогда он провел пока единственные 18 минут в сезоне.

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