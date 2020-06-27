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ШАХТАР - ЗОРЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ТРАНСФЕРИ

Шахтар – Зоря – відеоогляд матчу, який дає шанс Динамо відірватися в боротьбі за ЛЧ

22:23 - Читать на русском
Шахтар – Зоря – відеоогляд матчу, який дає шанс Динамо відірватися в боротьбі за ЛЧ
Шахтар – Зоря – відеоогляд матчу 27 червня 2020 / ФК Шахтар

Шахтар та Зоря не зуміли вразити ворота один одного в рамках 28-го туру УПЛ (0:0). Дивіться відеоогляд матчу Шахтар – Зоря на "Футбол 24".

 

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Зоря на "Футбол 24", стартував о 19:30. У поточному сезоні чемпіони України двічі обіграли луганців, а крайню зустріч програли. Це була остання втрата очок командою Каштру, після якої "гірники" виграли 4 матчі та достроково стали чемпіонами.

Зоря не обіграла Шахтар у рівному матчі УПЛ і відпустила Динамо в боротьбі за місце в ЛЧ

Вже в дебюті гри Зоря претендувала на пенальті – ймовірно, м'яч влучив у руку Матвієнку, але рефері не призначив 11-метровий. Свій шанс змарнував Коноплянка, а після удару Алана Патріка команду Скрипника врятувала поперечина. Кілька нагод було і в Зорі, але голів цього вечора на НСК Олімпійський так і не було. 0:0.

Зоря відпустила Динамо, яке в разі перемоги над Десною отримає 5-очкову перевагу над третім місцем і зміцнить свої позиції в боротьбі за право грати у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?

blog_ava
Шахтар – Зоря: онлайн-трансляція матчу – як це було
19:25
8132
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Відеоновини Шахтар Шахтар Зоря Зоря Шахтар - Зоря
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35
хв
Десна
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