Шахтар – Зоря – відеоогляд матчу, який дає шанс Динамо відірватися в боротьбі за ЛЧ

Шахтар та Зоря не зуміли вразити ворота один одного в рамках 28-го туру УПЛ (0:0). Дивіться відеоогляд матчу Шахтар – Зоря на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Зоря на "Футбол 24", стартував о 19:30. У поточному сезоні чемпіони України двічі обіграли луганців, а крайню зустріч програли. Це була остання втрата очок командою Каштру, після якої "гірники" виграли 4 матчі та достроково стали чемпіонами.

Зоря не обіграла Шахтар у рівному матчі УПЛ і відпустила Динамо в боротьбі за місце в ЛЧ

Вже в дебюті гри Зоря претендувала на пенальті – ймовірно, м'яч влучив у руку Матвієнку, але рефері не призначив 11-метровий. Свій шанс змарнував Коноплянка, а після удару Алана Патріка команду Скрипника врятувала поперечина. Кілька нагод було і в Зорі, але голів цього вечора на НСК Олімпійський так і не було. 0:0.

Зоря відпустила Динамо, яке в разі перемоги над Десною отримає 5-очкову перевагу над третім місцем і зміцнить свої позиції в боротьбі за право грати у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Шахтар – чемпіон України: що буде далі?