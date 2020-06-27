Шахтар – Зоря: Каштру робить хід у стилі наставника Динамо, Коноплянка загубив 2 супермоменти

Шахтар і Зоря зустрілися у 28 турі УПЛ. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Зоря на "Футбол 24", стартував о 19:30. Команда Скрипника вже 7-й тур поспіль чергувала перемоги з поразками. За цією тенденцією, луганський клуб чекала поразка. У поточному сезоні чемпіони України двічі обіграли Зорю, а крайню зустріч програли. Це була остання втрата очок командою Каштру, після якої "гірники" виграли 4 матчі.

Шахтар – Зоря: онлайн-трансляція матчу

Уже на 3-й хвилині Хомченовський прийняв довгий пас Юрченка у штрафному Шахтаря, легко обіграв Сіпріано і пробив. Пятов виручив, а далі снаряд влучив не то в руку Матвієнка, не то в груди. Романов і VAR підстав для пенальті не побачили, хоча гравці Зоря активно сигналізували про фол. Кабаєв ледь не вивалився сам на сам з Пятовим на межі офсайду, однак завовтузився з м'ячем. Коноплянка хитнув Циганікса, якого малювали в центрі захисту (насправді латвієць вийшов ліворуч, помінявшись позиціями з Тимчиком), але Олександр заблокував головою.

Лєднєв і Коноплянка відпрацьовують на оборону, а це щось новеньке. Громов майже пройшов Пятова після чергового розрізного пасу, Болбат підстрахував порожні ворота – це Тимчик через Кабаєва організував момент. Циганікс, який дуже невпевнено виглядав у перші хвилин 20, подав надто сильно на форварда Зорі, удар не мав шансів стати прицільним. Соломон розкішно накрутив кількох опонентів у центрі, віддав на Коноплянку, який діагональним пасом знайшов Тете – Михайличенко заблокував. Після подачі кутового Євгену ніхто не заважав розстрілювати ворота метрів з 8 – повз касу.

Лєднєв також пробачив суперника ударом без перешкод з вбивчої дистанції, але ситуації передував відвертий офсайд Кабаєва. Який же момент запоров Коноплянка. Помилився Абу Ханна, Євген по правому краю увірвався у штрафний, витягнув на себе третього голкіпера Зорі Васіля, однак пас віддав не на Фернандо в центр, а в ноги захисникам. Кочергін блискуче розрізав центр оборони Шахтаря, а ось Кабаєву не вистачило швидкості. Лєднєв загубив перспективний штрафний дуже невдалим ударом, а Коноплянка здалеку приклався прямо в руки кіперу.

Тимчик з глибини закидає на Михайліченка, Матвієнко вибив, а Хомченовський підібрав – дуже невдалий удар з льоту. Болбат ледь не забив курйозний гол – воротар Зорі в останній момент ногами нейтралізував простріл/удар. Кочергін самотужки продерся і віддав, а Громов не влучив. Тимчик віддав пас Патріку. Алан обігрався з Фернандо і метрів з 22 відмінно бахнув у поперечину. Каштру на 58-й хвилині робить потрійну заміну в стилі Олексія Михайличенка з матчу Зоря – Динамо. Свіжі лідери атаки виходять: Тайсон і Марлос міняють Коноплянку з Тете. На позиції Соломона під нападниками зіграє Коваленко.

Лєднєв зі штрафного вистрілив у нижній кут, Пятов парирував – ефектні дії молодого і досвідченого українців. Ще й Мораєс замінив Фернандо на 63-й. Дуже хоче перемогти Луїш Каштру. Черговий провал з пасом у центрі від Абу Ханни. Тайсон завів атаку, а Марлос погано прийняв у штрафному, втративши неймовірну нагоду покарати за помилку. За хвилину згадані ветерани помінялися місцями. Удар Тайсона заблокували, хапається за голову 7-й номер "гірників". Додо замінив Болбата. Кілька хвиль атак Шахтаря, гравці Зорі впевнено діють у відборі та блокуванні ударів.

Скрипник замінив Циганікса та Лєднєва. Вийшли Іванісеня і Луньов, а Хомченовський сів на місце правого захисника. Патрік помилився на своїй половині, Кабаєв упевнено пройшов на ударну позицію, але не покарав Алана, пробивши повз дальній кут. Хомченовський обвідним ударом не застав зненацька Пятова. Подача кутового, і ще один блискучий момент втрачає Зоря – не вийшло пробити з кількох метрів, замість удару в порожні ворота ми побачили якийсь простріл уздовж. Матвієнко замикав подачу Тайсона з кута поля, далеко від мети.