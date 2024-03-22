Вінгер Шахтаря Хусрав Тоіров не уникне покарання за свою необачність в соцмережах.

"У ФК Шахтар бачили реакцію Хусрава Тоірова під постом про перемогу країни-агресора. Вважаємо це недопустимою та ганебною поведінкою.

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Футболіст буде оштрафований на місячну зарплату, а ці гроші будуть направлені на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ, про що обов'язково буде відзвітовано", – пояснили в донецькому клубі у коментарі для "Футбол 24".

За нашою інформацією, місячна зарплата Хусрава Тоірова у Шахтарі становить приблизно 300 тисяч грн.

Нагадаємо, що таджикистанець поставив лайк під постом в Інстаграмі про перемогу Росії над Сербією (4:0) у товариському матчі.

Хусрав Тоіров приєднався до Шахтаря у березні 2023 року. Вінгер встиг провести за першу команду донеччан лише два матчі, переважно граючи за молодіжку.

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