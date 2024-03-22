Учора збірна Росії провела товариський матч проти Сербії. Команда держави-терористки здобула розгромну перемогу з рахунком 4:0.

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У своєму інстаграмі видання Sports.ru виклало пост, присвячений цьому матчу. Вінгер Шахтаря Хусрав Тоіров не пройшов повз і поставив вподобайку.

Варто зауважити, що таджикистанець не вперше підставляє "гірників" у соцмережах. В жовтні гравець відкрито підтримав Палестину.

Хусрав Тоіров приєднався до Шахтаря у березні 2023 року. Хусрав встиг зіграти за першу команду донеччан лише два матчі, переважно граючи за молодіжку.

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