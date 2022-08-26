"Раніше я розказував, що Йовічевіч, коли прийшов у Шахтар, ввів систему штрафів у команді. "Першою ластівкою", яка попалася на цей штраф, став Михайло Мудрик.

Йовічевіч ввів систему штрафів у Шахтарі

Там така система, що, наприклад, за спізнення на командний обід – 10 чи 20 доларів за кожну хвилину. Найбільший штраф – за запізнення на тренування. У них йде теоретичное заняття (плюс-мінус півгодини), а потім тренування.

Мудрик чи то проспав, чи щось інше, але на ранкове тренування запізнився і змушений був заплатити цей найбільший штраф. Там не така щоб космічна сума вийшла – близько тисячі доларів", – сказав Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Нагадаємо, систему штрафів у Шахтарі відновив Ігор Йовічевіч. За попереднього тренера – Роберто Де Дзербі – гравців за вищезгадані провини не карали.

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