Шахтар оштрафував Мудрика – журналіст назвав причину і суму покарання
Головний інсайдер країни Ігор Бурбас розповів про нововведення від Ігора Йовічевіча у дії.
"Раніше я розказував, що Йовічевіч, коли прийшов у Шахтар, ввів систему штрафів у команді. "Першою ластівкою", яка попалася на цей штраф, став Михайло Мудрик.
Йовічевіч ввів систему штрафів у Шахтарі
Там така система, що, наприклад, за спізнення на командний обід – 10 чи 20 доларів за кожну хвилину. Найбільший штраф – за запізнення на тренування. У них йде теоретичное заняття (плюс-мінус півгодини), а потім тренування.
Мудрик чи то проспав, чи щось інше, але на ранкове тренування запізнився і змушений був заплатити цей найбільший штраф. Там не така щоб космічна сума вийшла – близько тисячі доларів", – сказав Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".
Нагадаємо, систему штрафів у Шахтарі відновив Ігор Йовічевіч. За попереднього тренера – Роберто Де Дзербі – гравців за вищезгадані провини не карали.
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