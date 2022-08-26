"Раньше я рассказывал, что Йовичевич, когда пришел в Шахтер, ввел систему штрафов в команде. "Первой ласточкой", попавшейся на этот штраф, стал Михаил Мудрик.

Йовичевич ввел систему штрафов в Шахтере

Там такая система, что, например, за опоздание на командный обед – 10 или 20 долларов за каждую минуту. Самый большой штраф – за опоздание на тренировку. У них идет теоретическое занятие (плюс-минус полчаса), а затем тренировка.

Мудрик или проспал или что-то другое, но на утреннюю тренировку опоздал и вынужден был заплатить этот самый большой штраф. Там не такая, чтобы космическая сумма получилась – около тысячи долларов", – сказал Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, систему штрафов в Шахтере возобновил Игор Йовичевич. При предыдущем тренере – Роберто Де Дзерби – игроков за вышеупомянутые проступки не наказывали.

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