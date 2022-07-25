Йовічевіч ввів систему штрафів у Шахтарі
06:30 - Читать на русском
Журналіст Ігор Бурбас розповів про нововведення від хорватського фахівця.
"Система штрафів повертається у Шахтар. Причому штрафи серйозні. Запізнення на обід, запізнення на тренування.
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При Де Дзербі була повна лояльність. Жоден футболіст не може згадати, що він заплатив штраф. Тепер часи трохи змінюються. Дисципліна має бути на першому плані. Тренування закінчується – свисток від тренера. Якщо хтось торкнеться м'яча – штраф", – сказав Бурбас у своєму YouTube-шоу "ЧИСТИЙ ПІДКАТ".
Нагадаємо, Йовічевіч очолив Шахтар 14 липня, підписавши з "гірниками" контракт терміном на два роки.
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