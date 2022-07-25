"Система штрафів повертається у Шахтар. Причому штрафи серйозні. Запізнення на обід, запізнення на тренування.

Шахтар отримав потужне підсилення перед благодійним матчем з Аяксом

При Де Дзербі була повна лояльність. Жоден футболіст не може згадати, що він заплатив штраф. Тепер часи трохи змінюються. Дисципліна має бути на першому плані. Тренування закінчується – свисток від тренера. Якщо хтось торкнеться м'яча – штраф", – сказав Бурбас у своєму YouTube-шоу "ЧИСТИЙ ПІДКАТ".

Нагадаємо, Йовічевіч очолив Шахтар 14 липня, підписавши з "гірниками" контракт терміном на два роки.

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