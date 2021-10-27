Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі визначився зі списком гравців на поєдинок 1/8 фіналу Кубка України проти Чорноморця.

"Гірники" заявили на гру Кубка України 22 гравців, повідомляє офіційний твіттер Шахтаря. Відзначимо, що у списку відсутні Тарас Степаненко та Педрінью, які отримали пошкодження у матчі УПЛ проти Ворскли. Також пропустить гру Алан Патрік.

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Голкіпери: Шевченко, Пятов, Трубін.

Захисники: Додо, Вітао, Марлон, Кривцов, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко, Бондар.

Хавбеки: Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков.

Нападники: Дентінью, Фернандо, Сікан.

Поєдинок між Чорноморцем та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня. Матч відбудеться в Одесі на стадіоні Чорноморець, початок зустрічі о 19:30.

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