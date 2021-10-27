Шахтер обнародовал заявку на матч Кубка Украины с Черноморцем – отсутствие трех лидеров
Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби определился со списком игроков на поединок 1/8 финала Кубка Украины против Черноморца.
"Горняки" заявили на игру Кубка Украины 22 игрока, сообщает официальный твиттер Шахтера. Отметим, что в списке отсутствуют Тарас Степаненко и Педринью, получившие повреждения в матче УПЛ против Ворсклы. Также пропустит игру Алан Патрик.
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Голкиперы: Шевченко, Пятов, Трубин.
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Кривцов, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондар.
Хавбеки: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков.
Нападающиеи: Дентинью, Фернандо, Сикан.
Поединок между Черноморцем и Шахтером состоится уже сегодня, 27 октября. Матч пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, начало встречи в 19:30.