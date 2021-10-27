Півзахисники Шахтаря Тарас Степаненко та Педрінью не зможуть допомогти "гірникам" у поєдинку 1/8 фіналу Кубка України проти Чорноморця.

Тренерський штаб Шахтаря вирішив поберегти Степаненка та Педрінью на матч Кубка України через пошкодження у грі з Ворсклою, повідомляє Footboom.

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Наразі невідомо, чи зможуть обидва гравці зіграти у поєдинку проти Десни в рамках УПЛ майбутніми вихідними. Додамо, що Шахтарю також не допоможуть Матвієнко, Мораєс та Траоре через травми.

Поєдинок між Чорноморцем та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 27 жовтня. Матч відбудеться в Одесі на стадіоні Чорноморець, початок зустрічі о 19:30.

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