Колись поєдинки між Чорноморцем і Шахтарем можна було назвати центральними, але сьогодні розклади не такі веселі. Одесити плетуться на передостанній позиції у турнірній таблиці УПЛ, не знаючи перемог протягом восьми матчів поспіль – "моряки" не змогли прибити навіть Верес, який 70 хвилин тримався у меншості (рівняни взагалі виграли). Єдину перемогу в чемпіонаті у поточному сезоні вони здобули над Маріуполем, а у 1/8 фіналу Кубка підопічні Юрія Мороза пройшли лишень завдяки вдалому жеребу, розгромивши Прикарпаття.

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Не можна сказати, що цей колектив демонструє жахливий футбол. Чорноморець створює пристойну кількість моментів, але його тягне вниз відсутність класу – награвши майже на 18 голів в УПЛ, одесити забили всього 12. Що і говорити, якщо з Вересом не було реалізовано пенальті, а в поєдинку проти Миная кілька сильних ударів з мінімальних відстаней не завершились зміною рахунку. Ще гірші справи з обороною – більше пропускає лишень Маріуполь, причому не допомагає навіть перехід на схему з п'ятьма захисниками. Юрій Мороз випробував її в попередньому турі в матчі проти Львова, але Чорноморець все одно не залишив свої ворота сухими.

Ось з таким бекграундом "моряки" підходять до поєдинку з Шахтарем. В цьому сезоні команди вже зустрічались – донеччани в Одесі здобули розгромну перемогу резервним складом, забивши двічі ще до перерви. Хоча загалом у першому таймі набагато краще виглядали саме господарі (які ще й грали у меншості). В цьому і полягає вся суть нинішнього Чорноморця.

Сьогодні "помаранчево-чорні" теж не випустять основу. Роберто Де Дзербі в принципі полюбляє масштабну ротацію, довіряючи молодим футболістам, а зараз йому ще й необхідно правильно розподілити сили – минулого тижня у його підопічних були важкі поєдинки з Реалом і Ворсклою, а вже у середу команді летіти в Мадрид на Сантьяго Бернабеу. Та і без ротації кадрова ситуація у "гірників" непроста – травми отримали два основних форварди та основний центрбек, а Педрінью й Степаненко через пошкодження на дограли матч у Полтаві.

Між тим, навіть в основному складі Шахтар надає достатньо шансів своїм суперникам. Олександрія й Шериф перемогли донеччан, Минай розписав заслужену нічию, а Ворскла до вилучення грала краще за гранда – і навіть у меншості полтавці мало що дозволяли. Щоправда, ці колективи мають хорошу оборону, чого не скажеш про Чорноморець.

З іншого боку, шалена критика за матчі проти Реала та Ворскли повинна завести підопічних Роберто Де Дзербі. Весь тиждень його команда змушена була відбиватись від нападок преси та вболівальників, доводячи, що з їхнім футболом все в порядку. Звісно ж, "гірники" бажають підкріпити слова ділом – та і завдання виходу в чвертьфінал Кубка ніхто не скасовував. Словом, одеситам сьогодні буде дуже важко. Навіть у матчі проти резерву Шахтаря.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Мораєс, Траоре, Матвієнко

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Шахтар

Чорноморець: Кучерук – Путря, Михайленко, Кадірі, Дубко, Вантух – Цитаішвілі, Смирний, Кравченко, Авагімян – Ванат

Шахтар: Пятов – Конопля, Бондар, Вітао, Корнієнко – Бондаренко, Антоніо – Тете, Мудрик, Соломон – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Варто очікувати щось схоже на матч між цими командами у чемпіонаті. Шахтар виставить розбалансований склад, Чорноморець на куражі створить йому якісь проблеми, але різниця в класі, кадровому потенціалі й організації гри повинна зробити свою справу. Одесити не можуть навіть Вересу забити, граючи у більшості протягом 70 хвилин, тож сподіватись на сенсацію в Кубку наївно.

В цьому турнірі можливо все, але логіка залишає "морякам" мізерні шанси на успіх. Донеччани мають здобути перемогу.

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